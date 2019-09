Klassijagu õpilasi vähem

Tõnu Soop

Tänavu alustas Hiiumaal kooliteed 813 õpilast – seda on pisut vähem kui aasta varem, mil kooliminejaid oli 840.Meil on viis põhikooli: Emmaste põhikool, Käina kool, Kärdla põhikool, Lauka põhi­kool ja Palade põhikool, lisaks Suuremõisa lasteaed- põhikool, ja kõik jätkavad tööd ka sel aastal. Kokku õpib alanud õppeaastal neis koolides 682 last, mullu oli põhikooliõppureid 710.Hiiumaa gümnaasiumis õpib 131 õpilast, neist 116 päevases ja 15 täiskasvanuõppes. Eelmisel aastal oli gümnaasiumis 130 õpilast, neist 112 päevases ja 18 täiskasvanuõppes.

Sildid: kool, kooliminejad