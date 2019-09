Keskkonnateemad kolkasse ei jõua?

Noorte meeleavaldused on üle maailma ja ka Eesti suuremates linnades toimunud juba märtsikuust. Reede keskpäeval seisid Kärdlas vallamaja ees meie kaks esimest koolinoort, kellele kliimateema korda läheb.

Laupäeval leidis aset maailmakoristuspäev. Samuti algatus, milles 10 miljonit osalejat üle kogu maailma.

Eestiski tuli prügi korjama hinnanguliselt 22 000 inimest.





