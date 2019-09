Kas noorsootöökeskus jätkab?

Vallavalitsus soovis lõpetada Hiiumaa noorsootöökeskuse tegevuse, Kärdla osavallakogu seda ei toetanud, ka noortevolikogu mitte. Mida vallavalitsus nüüd ette võtab, on praegu veel selgusetu.Hiiumaa noorsootöö keskuse ruumid asuvad Kärdlas Uuel tänaval ja seal on ametis juhataja, noorsootöö koordinaator ja noortenõustaja.





