Kas Linnumäe apteek jääb avatuks ka peale apteegi­reformi?

Vastab Benu apteegi tegevjuht Kaidi Kelt: “Kogemused näitavad, et Hiiumaal on väga keeruline proviisoreid apteeki tööle leida. Veel keerulisem on leida proviisori haridusega ettevõtjat, kellel on vastavalt seadusele vähemalt kolme­aastane apteegi juhtimise kogemus, soov võtta omaniku riski, ettevõtte juhtimiseks vajalik kogemus ning ka finantsid, et ettevõtlusega alustada.Apteegireformi pooldajad esitavad ainult optimistlikke hüüdlauseid stiilis “ärge muretsege, küll kõik laabub”. Praktilise ettevõtluskogemusega apteegiomanikud näevad, et olukord ei ole kaugeltki nii roosiline. Kui see arusaamine jõuab reformi tähtaja lähenedes ka otsustajateni ning suudetakse tunnistada aastatel 2014–2015 tehtud vigu, siis on lahendused võimalikud. Seni ei oska me täpselt prognoosida, mis saama hakkab. Tänase seisuga on sulgemisohus umbes kolmsada apteeki, sh Linnumäel. Meil apteegipidajatena on kohustus oma apteekrite töökohti kaitsta.”

Sildid: apteek, Benu