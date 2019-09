Kas läheb nii või naa?

Sellega, kuidas edukas hiidlane tuleb kodu­saarele tagasi ja investeerib turismi, on meil siin näiteid nii- ja naasuguseid.

Sander Kopli on Kassari saarel turismi arengusse kõvasti panustanud ja jätkab. Vendade Pinkide õlletehas ja äge söögikoht Wabrik aga oli kui ühepäevaliblikas. Tuli, säras korraks ning kadus, jättes maha kärsahaisu ja tühje lootusi. Pidi ju tulema katuseterrass ja hotell kõrvale…

Jutt oli ilus ja tuli justkui südamest – tulime ja tegime, sest tahtsime kodusaarele midagi tagasi anda…

Nüüd omandas Baltimaade suurima reisi­büroo Estravel omanik Mark Aivo Takis 30protsendilise osaluse Ranna­paargus.

Igati positiivne uudis – hiidlane panustab oma kodusaare heaks ja selleks, et üks saare maamärke taas ausse tõsta. On ju Rannapaargu kohvik unikaalne ehitis ja omas ajas üsna erakordne. Väga paljude jaoks on see kohe peale Kõpu tuletorni järgmine Hiiumaa maamärk. Ka kohviku asukoht mereäärsel kõrgendikul on lihtsalt imeline. Kahjuks on kohviku sisupool viimasel kümnendil veidi kiratsenud.

Ehk aitab uus ja tuntud tegija kohviku olukorda parandada ja saame taas mõnusa kohviku või/ja ööklubi?

Ehk saame sisse ka nädala sees ja talviti? Ilma, et peaks nuputama, kas uks seekord ikka on lahti?

Ehk on toit iga kord ja alati kindla ja kõrge kvaliteediga?

Ehk saab nüüd teoks ka Andrus Ilumetsa plaan rajada Rannapaargu juurde ka hotell?

Loodame, et seekord ja Rannapaarguga läheb teistpidi kui läks Wabrikuga. Ehk läheb nii nagu ajab südamega oma kodu­saare asja Sander Kopli?

3. september 2019