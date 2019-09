Kaks Vabaduse Tammepärja aumärki

Reedel andis justiitsminister Raivo Aeg 36 inimesele üle Vabaduse Tammepärja aumärgid, millest kaks tulid Hiiumaale. Ühe Tammepärja sai Kaitseliidu Lääne maleva Hiiumaa malevkonna pealik Mart Reino, kes on ka Kaitse­liidu keskkogu ja vanemate­kogu liige. Esitluses märgitakse veel, et Reino osales aktiivselt Eesti Vabariigi taastamisel Eesti reserv­ohvitseride kogu juristide sektsiooni kaudu, aitas koostada riigikaitse valdkonna õigusakte, hiljem on töötanud vandeadvokaadi ja kohtunikuna.

Teise Tammepärja pälvis Vabadusvõitlejate ja represseeritute Hiiumaa ühingu juhatuse liige Helve-Esta Sillamaa. Nii Sillamaa kui Reino on

Vabadusvõitlejate ja represseeritute Hiiumaa ühingu juhatuse liikmed ning korraldavad isamaalisi ja riigikaitselisi sündmusi.

Eelmisel aastal esimest korda välja antud Vabaduse Tammepärja pälvisid mullu Vilma Tikerpuu, Ülo Noorkõiv ja nüüdseks manalateele lahkunud Erich Tõnismaa.

Vabaduse Tammepärja aumärgiga tunnustatakse neid, kellel on väärilisi teeneid Eesti riigi ja rahva lähiajaloo mälestuse hoidmisel ja edasi andmisel, vabadusvõitluses ja relvastatud ning relvastamata vastupanuliikumises osalemisel, samuti Eesti vabadusvõitluse ja vastupanuliikumise jäädvustamisel.

Sildid: aumärk, Mart Reino, tammepärg