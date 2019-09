HOIDISTE KONKURSS: Säilitame hiiumaise suve

COOP fotokogu

Küllus, mis praegu metsast, aiast ja põllult vastu vaatab, pannakse nüüd purki. Head hoidiseretseptid on hinnas ja lehetoimetus on valmis rahva lemmikuid välja selgitama.Põnevad seene-, salati- ja moosiretseptid on konkursile oodatud, nagu ka soolased ja magusad hoidised. Kaasa­löömiseks too oma hoidis Hiiu Lehe toimetusse kuni teisipäeva, 8. oktoobrini. Lisa juurde hoidise ja enda nimi. Retsepti võid saata ka meiliaadressil margit.pruul@hiiuleht.ee Valime nii toimetuse kui rahva lemmikud. Jagame retsepte autori nime ja näoga leheveergudel ning enim punkte saanud hoidise­meister saab auhinnaks kas Hiiu Lehe aastatellimuse või samas vääringus lehereklaami.

Sildid: hoidiste konkurss