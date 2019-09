Hiiumaa saatkond Telliskivis

Hiiumaine Toit

Hiiumaised tootjad avavad esmakordselt ühise pop-up poe Telliskivi Loomelinnakus. Terve oktoobrikuu on Telliskivi poetänaval avatud n-ö Hiiumaa saatkond, kus pakutakse ehtsat näo ja nimega kraami otse tootjalt tarbijale.“Läheme pealinlastele tutvustama kõige ehedamat Hiiu toitu ja disaini,” lubas poe juhataja Lagle Saga.Esimest korda minnakse saarelt ühiselt välja nii suure ja inspireeriva valikuga. Triibuvineeri kujunduslahendus seob saare tunnustatud kaubamärgid nagu Hõbekala, Hiiumaa Köök ja Pagar, Kala ja Võrk, Hiiu Gourmet, Lest ja Lammas, Hiiu Grill ja Vorst, Paavli Koogitare, Hiid ja teiste kohalike tootjate toodangu, Telliskivi poetänava atmosfääriga sobivaks esinduseks.“Oleme piltlikult öeldes Hiiumaa saatkond ja saadikud oma toodangule,” lisas Hiiumaa tarbijate ühistu juhataja Kaja Antons.Hiiumaa toidusaadikud pakivad kaasa nii traditsioonilisi kui ka veidi eksootilisemaid maitseid Hiiu viiulist kalašokolaadini, seda kõige ehedamat märjukest, Hiiu ölut unustamata.Invasiooni eestvedajaks on MTÜ Hiiumaine Toit, mis on katusorganisatsiooniks saare väike- ja talutootjatele. Ühine turundamine ja logistilised lahendused seob osaühingut Hiiumaa Köök ja Pagar ning veel 14 saare väiketootjat.

