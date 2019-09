Hiiumaa ehtedisaineri looming New Yorgis

Virge Viertek

Alates septembrist on New Yorgis ÜRO peahoone esinduspoes müügil kolme Eesti ehtebrändi ehted. Üks neist on Hiiumaalt pärit ehtekunstniku Kaia Saarna sari Kadakamarjad.“Meil on väga hea meel, et Tallinn Design House’i vahendusel on kolm ehtebrändi Ameerika Ühendriikides esimese müügikoha leidnud ning avanud ukse ekspordiks,” ütles Tallinna Loomeinkubaatori ja Tallinn Design House’i juhataja Anu Lõhmus.





Sildid: ehtebränd, Kaia Saarna