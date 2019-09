Heiki Nabi pronks ehk juba 15 aastat tipus!

Maadleja Heiki Nabi võitis Kasahstanis Nur-Sultanis maailmameistrivõistlustel pronksmedali.See on 34aastase hiidlase seitsmes tiitlivõistluste autasu. Nabi auhinnakapis on viis maailmameistri medalit: kaks kulda, üks hõbe ja kaks pronksi, lisaks olümpiamängude hõbe ja Euroopa meistrivõistluste pronks.





