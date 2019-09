Enne metsa müüki tutvu hoolikalt lepinguga

Erametsaliit hoiatab petturite eest, kes eakatelt metsa välja petavad. Hiiumaal sellistest juhtumitest pole veel kuulda olnud, aga ettevaatlik tasub olla, soovitab Hiiumaa metsaseltsi juhatuse liige Aira Toss.

Eesti Erametsaliiduni on jõudnud info petuskeemist, mille abil on vähemalt ühel Harjumaa metsaomanikul tema enda teadmata mets maha raiutud.





