Väikeses väinas paigaldatakse merekaablit

Väikeses väinas käib Eleringi tellimusel Muhu-Orissaare kõrgepinge merekaabli paigaldamine, mille tulemusel tõuseb saarte varustuskindlus elektriga ja väheneb väinatammil paiknevate õhuliinide mõju keskkonnale.

Tööd Muhu-Orissaare merekaabli paigaldamiseks algasid Väikeses väinas nädalavahetusel. Esimeses etapis ujutati 4,7 kilomeetri pikkune 110-kilovoldine merekaabel kaablilaevalt merre. Ujukitega varustatud merekaabel transporditi kaatrite abil kaabli tulevase trassi piir­konda.

Esimesena tõmmatakse maale merekaabli Muhu saare poolne ots ja seejärel Orissaare poolne ots. Kaabel paigaldatakse varem rajatud 1,5 meetri sügavusse kaevikusse, mis täidetakse uuesti pinnasega.

Väikese väina uue 110-kilovoldise kaabelliini kogu­pikkus Muhu saarelt kuni Orissaare uue alajaamani on 6,7 kilomeetrit, sellest meres 4,7 kilomeetrit. Merekaablis on kolm faasi ühendatud ühte kaablisse. Kaabli läbimõõt on 190 millimeetrit, kaal 67 kilogrammi meetri kohta.

Merekaabli maksumus on ligi 5,4 miljonit eurot.

Merekaabli rajavad vastava riigihanke võitnud Merko Infra ja Connecto. Järgmisel aastal paigaldavad samad ettevõtted sarnase kaabli ka Suurde väina. Esimese kaasaegse 110-kilovoldise elektri merekaabli rajas Elering mandri ja Muhu saare vahele 2015. aastal. See kaabel on alates valmimisest kandnud põhiraskust kogu Muhumaa, Saaremaa ja Hiiumaa elektriga varustamisel.

Toimetaja

Kärolyn Kivistik

Sildid: Elering, kõrgepinge, merekaabel