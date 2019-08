Vabaduse tänav vajus ära aastaga

Olev Kivistik

Eelmisel aastal uue mustkatte saanud Vabaduse tänav on juba kohati ära vajunud ja seda on tunda ka autoga sõites.Vabaduse tänaval on liikluskoormus suur ja äravajumine kõige selgemini tuntav. Sama võib märgata ka Kärdla teistel tänavatel, kus mullu vee- ja kanalisatsioonitrasse rajati ning mis said uue katendi. Kui uus katend on juba aastaga nii kehvas seisus, tekkib küsimus, mis siis veel mõne aasta pärast saab.





Palun oota...

Ühe artikli lugemise tasu on 0.40 EUR, päevapileti hind kõikidele tasulistele artiklitele on 0.80 EUR.

Teenuse aktiveerimiseks vajutage soovitud teenuse nupule, mis kuvab ekraanile tasulise telefoninumbri. Numbrile helistades artikkel avaneb, teenuse maksumus lisatakse Teie telefoniarvele. Ligipääs artikli(te)le on selles arvutis avatud ööpäeva jooksul alates helistamisest. Teenus toimib Telia, Tele2 ja Elisa klientidele. Telefoninumbril peab olema lubatud m-makse teenuse kasutamine.

Sildid: ära vajunud, äravajumine, Vabaduse tänav