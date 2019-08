Ujumissillale paigaldati käsipuud

Eile paigaldati populaarsele Hausma supluskoha ujumis­sillale käsipuud, et vette minek ja veest väljumine oleks turvalisem. Kärdlas on ujumissillad Rannapaargu juures ja Hausma supluskohas, mõlemad jäävad randa seniks, kuni ilmad lubavad. Uus ujumissild paigaldati Hausma tee algusesse 2017. aasta augustis. Tegemist on populaarse ujumiskohaga, kus vesi läheb kiiresti sügavaks ning tänu ujumissillale on võimalik teravaid rannakive vältides astuda liivase põhjaga merevette.

Sildid: käsipuu, ujumissild