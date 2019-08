Trummide piirdepostid saavad kevadeks korda

Valdav osa Kärdla trummide ehk sildade puitpiiretest on juba korda tehtud, parandamist vajavad veel sildade piirdepostid. Nüüd tellis Kärdla osavald piirdepostide 7000 eurot maksva parandustöö kohalikult ettevõttelt OÜ Hiiu Ilu. Postidelt eemaldatakse vana krohv, need kaetakse uue krohviga ja lubjatakse valgeks. Uue krohvikihi saavad Marditrumm, Balli trumm, Hõbetrumm, Liiva­trumm, Nuutri trumm, Valli trumm, Koidu ja Metsa tänava trummid ning kaks trummi Tiigi ja Allika ristis. Rookopli tänaval Näkitiigi juures asuva Suurtrummi tööd jäävad kevadesse, sest lisaks on vaja parandada ka truup ja tee.Vallast öeldi, et sillapostide parandustööd liiklemist üldiselt ei sega, vaid Suurtrummi ehituse ajal võib läbipääs olla takistatud. Tööde plaanitud lõpp on tuleval kevadel.Kärdla sillapiirete remont oli üks aasta alguses valla kaasavale eelarvele esitatud ettepanekutest. Ettepaneku tegija Harda Roosna märkis, et korda tehtud Kärdla trummid võiksid olla linna ehteks ja tunnusmärgiks, kuid sillapiirded on lagunenud ja hooldamata.

Sildid: Kärdla, parandus, trummid