Teise silmas pindu näeb…

Eks kõik tea, mida ütleb tuntud vanasõna teine pool. Ühtlasi võiks sellega kokku võtta ootamatu pööru võtnud kaevuloo.

Posti tänava majaomanikud olid väga häiritud, kui nende õuele jõudis savisegune puurvesi. Juhtus see ajal, mil Kärdla kiriku maakütte jaoks puurkaeve puuriti ja esimene emotsioon oli, et süüdi on töö tegija.

Nüüd aga selgub, et neil kinnistutel registreeritud kaevusid polegi. On hoopis veevärk.

Sealkandis asub ka kolm registreeritud puurkaevu ja nende olemasoluga teati tööde tegemisel arvestada. Kust aga pidanuks ehitaja teadma registreerimata kaevudest?

Vähe sellest, üks nõuetekohaselt ehitatud või siis korrektselt suletud kaev niimoodi pursata ei tohikski, kinnitab OÜ Puurvesi esindaja.

Kõik load-projektid on ehitajal korras, nüüd peaks kaevuomanikud kahjude sisse­nõudmise asemel mõtlema, kuidas oma kaevud ja nende paberid korda saada.

OÜ Puurvesi esindaja Taavi Hanson ütles, et omavoliliselt rajatud puuraugud- või kaevud, millel puudub kaitstav hooldusala, mis paiknevad lahtiselt pinnasekihi või isegi mootorsõidukite poolt kasutatava kivisillutise all, on oluliseks saasteallikaks ja ohuks keskkonnale.

Tema soovitab kinnistuomanikel pöörduda kohaliku omavalitsuse poole ja seadustada kõik kinnistutel paiknevad registritesse kantavad ehitised ja rajatised, sh salv- ja puurkaevud.

Samuti võib esitada nõuetekohase teatise ja nimetatud kaevud nõuetele vastavalt konserveerida või isegi lammutada.

Seda tuleks teha meie keskkonna ja eelkõige põhjavee kaitseks.

13. august 2019