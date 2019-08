Teine katse: Vald otsib Keskväljaku ehitajat

Kolmapäevasel istungil otsustas Hiiumaa vallavalitsus korraldada uue hanke Kärdla keskväljaku hange, ehitajakeskväljaku ehitaja leidmiseks.

Esimest korda korraldas vald hanke keskväljaku töödeks mais. Juunis, pärast pakkumuste selgumist, lõpetati hange ilma lepingut sõlmimata, sest ka odavaima pakkumuse hind oli eelarves plaanitust kõrgem.

“Esimese hanke pakkumustest saime väärtuslikku infot, kuidas projektiga edasi minna,” ütles valla­vanem Reili Rand. “Vaatasime kuluread kriitiliselt üle ja otsisime võimalusi, kuidas teha lahendust odavamaks selliselt, et lõpptulemus saaks maakonnakeskuse linnasüdame vääriline.”

Koostöös projekteerijatega tehti projektis muudatusi, näiteks muudeti materjalide­valikut ja valgustite lahendusi. Väljaku keskel asuv müügipaviljonide ala aga lahendatakse nii, et osa paviljone saab kasutada suvel, teisi aastaringselt.

Uus ehitushange avaldati riigihangete registris kolmapäeval. Pakkumuste esitamise tähtaeg on

26. august.

Vallavanem lisas, et peale hanke tulemuste selgumist vaatab vallavalitsus pakkumused üle ja teeb seejärel järgmised otsused.

Sildid: ehitaja, keskväljaku hange