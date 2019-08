Tänupink Aili Soobile

ERAKOGU

Laupäeval, 10. augustil kell 11 avame Lauka põhikooli juures nimelise tänupingi legendaarsele koorijuhile ja muusika­õpetajale Aili-Nelside Soobile.Aili oli 1956. aastal asutatud Lauka segakoori looja ja dirigent kuni koori tegevuse lõpuni 2013. aastal – seega kokku 57 aastat järjepanu. Selle aja jooksul osales koor kõigil üldlaulupidudel, segakooride üle-eestilistel laulupäevadel ja loomulikult kodusaare kõikvõimalikel laulupidudel. Olgu need siis maakonna laulupäevad, kirikukontserdid või oma kodukandi tähtpäevad. Kui riigikord muutus ja võimalused avardusid, võeti ette laulureise Rootsi, Norrasse, Leetu, Soome – osalesime Balti- ja Põhjamaade laulupidudel.Keegi ei jõua kokku lugeda laule, mis Lauka segakoori poolt Aili juhendamisel nende aastate jooksul selgeks õpiti. Koorielu on peale laulmise ka seltsielu ja alati on hea kohata endisi lauljaid, aga kogu seda seltskonda hoidis koos just Aili Soop. See pink ongi talle tänutäheks tehtud töö eest.Lisaks koorijuhi tööle oli Aili aastaid ka Lauka kooli muusika­õpetaja ja Lauka maakultuurimaja juhataja – nii et terve elu kultuuritöötaja kõige laiemas tähenduses. Suur tänu talle kõige selle eest!Ootame laupäeval eelpool mainitud kellaajal Lauka põhikooli juurde kõiki endisi koorilauljaid, kolleege koolipäevilt, õpilasi, kohaliku kogukonna esindajaid, kõiki, kes Aili tehtut oluliseks peavad.

Artur Valk

Lauka segakoori laulja 1988–2009

