Tähtsad mõlemad

20. augusti eel laekus toimetuse postkasti avaldus, milles pandi kahtluse alla öölaulu­pidude ja Balti keti tõsiseltvõetavus. Vaat meie julgesime allkirjastada Balti apelli ja ajal kui vabadusest polnud veel lõhnagi. Öölaulupidude ja Balti keti ajal aga olid Nõukogude võimu ohjad juba lõdvemal ja polnud vaja nii suurt julgust, kui isiklikult vastalisele dokumendile allkirja andes.

Kahju on sellisest vastandusest ja just selle­pärast on eriti hea meel, et tänukividega tunnustas vabariigi president Kersti Kaljulaid nii Balti apelli allkirjastajaid kui Balti keti korraldajaid.

Balti ketist on möödas 30 aastat ja inimestel hakkab ununema tollaste sündmuste kulg, aga ka detailid. Meeles on eredamad hetked ja see tunne, mida vahel sõnastadagi ei oska.

Seepärast on hea, et Balti kett on kantud UNESCO maailma mälu programmi kui meie lähiajaloo kõige suurejoonelisem sündmus.

1989. aasta 23. augustil – 50 aastat pärast Molotovi-Ribbentropi salapakti sõlmimist – seisis ligi 2 miljonit inimest läbi kolme Balti riigi ulatuvas 675,5 kilomeetri pikkuses inimketis käsikäes, loitsides “Vabadus!”.

Nii anti kogu maailmale teada Balti rahvaste sõnum: elada vaba rahvana oma vabal maal.

23. august 2019