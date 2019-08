Tähtis teema

Juhtusin oma lemmikraadios kuulama uudist sellest, et Suurbritannia lapsed käivad aina vähem õues. Polevat turvaline. Ja toas on tegemist niigi. Muuhulgas palju ekraane, mis meelt lahutavad.

Sama mure siingi saarel. Meie lapsed on aina ülekaalulisemad. Istuvad palju, jooksevad vähe, puu otsa ronijaid pole kuskil näinud.

Sestap see kiputuskonverents kevadel laste­aednikele ja õpetajatele korraldatigi. Lasteaednikud juba üht-teist teevad. Eriti tore, et Emmaste lasteaia kasvatajad lapsed kohe hommikul õues vastu võtavad ja õue mängima jätavad. Loodetavasti tehakse seda iga ilmaga.

Näiteks Soome lasteaedades käivad lapsed õues iga päev, ka vihma ja porise ilmaga. Selleks on spetsiaalsed kummimaterjalist õueriided ja kummikud, nii et määrdumine ei ole probleem. Talvel on õuemineku piiriks 20 külmakraadi. Saksamaal aga on õuelasteaedu, kus lapsed veedavad suurema osa oma lasteaiapäevast õues.

Midagi peame tegema me kõik, sest meie noored ja tublid tippsportlased, orienteerujad, kergejõustiklased, purjetajad, jalgpallurid seda muret ei lahenda. Neid lihtsalt on vähe. Meie saare sportlikku mainet kujundavad nad küll, ühtlasi olles hea põhjus, miks saarele uut Hiiumaa spordikeskust vajame.

Tänases lehes ongi palju juttu (harrastus)spordist ja liikumisest. Ühtlasi kutsume vaatajaid osa saama selle nädalavahetuse spordi­võistlustest. Valik on uhke!

Nädalavahetusel jõuab esmakordselt Hiiumaale purjetamise Eesti meistrivõistluste üks etappe. Nurstes kimavad laupäeval krossi­mootorrattad. Reedel on Kärdla staadionil kergejõustiku Hiiumaa meistrivõistlused. Laupäeval algab sealsamas maakonnalehe võrkpalliturniir.

Kogu nädalavahetust aga kaunistab 13. puhkpillipäevade võimas muusika.

9. august 2019