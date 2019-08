Südametu juht jättis vigastatud koera ja nutva lapse abita

Päeva rosin

“Soome kogemus näitab, et neid eemale lükata on vale strateegia. Nad on osa ühiskonnas valitsevatest meeleoludest. Kui me lükkame neid eemale, siis nad radikaliseeruvad.”

Endine peaminister Juhan Parts otsib vastust, miks selline erakond nagu EKRE üldse valitsusse võtta. “Otse Postimehest” 16. august 2019.