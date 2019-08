Spordiveteranile pühendatakse pink

Laupäeval, 10. augustil avatakse Kärdla staadionil 62. võrkpalliturniir ja pink, mis pühendatud Hiiumaa spordi grand old man`ile Lembit Sauerile. Turniiri avamine on kell 10 ja seejärel esitletakse nimelist pinki, mis pühendatud teenekale haridustöötajale, treenerile ja spordi­mehele Lembit Sauerile. Pingi avamisele on oodatud kõik head inimesed, kes Lembitut teavad, tunnevad ja armastavad.

Muide, Sauer on üks spordiaktivistidest, kes 1958. aastal kohaliku ajalehe algatatud võrkpalliturniiri korraldamisel osales, lüües algul kaasa mängijana, hiljem aastakümneid peakohtuniku rollis.

Üheksa Lembit Saueri õpilast on erinevatel spordi­aladel kuulunud Eesti noortekoondisesse. Aastakümneid on ta olnud Kärdla staadionil toimunud suurvõistlustel peakohtunikuks.

Tema algatas ja viis kahel korral läbi ka Taavi Peetre mälestusvõistlused.

Sauer on koostanud Hiiumaa kergejõustiku­rekordite tabelit ja 2015. aastal ilmus temalt raamat “Hiiumaa spordi lugu 1946–1960”.

Lembit Saueri tulemuslikku tööd on tunnustatud mitmete preemiatega, nüüd saab ta staadionile väärilise pingi, millel jalga puhata, et staadionil toimuval silma peal hoida.

Pingi valmistasid Aleksander Vanjuk, OÜ Antes Sales töötaja Ülo Käär ja OÜ Recado töötaja Tenno Telvik. Idee algatajateks olid MTÜ Klubi Püha­lepa Vanamehed ja Hiiumaa spordiaktiiv, toetasid AS DALE LD., Hiiumaa spordi­liit, Pühalepa osavald ja Harda Roosna.

