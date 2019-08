Selge sõnum aitaks

Populaarses suvituskohas Sääretirbil ründasid hiljuti külastajaid hobused, keda häirisid inimestega kaasas olnud koerad. Üks neist, Masha Peicaud, kes tahtis oma sõpradele Sääretirpi näidata usub, et selline rünnak võib olla eluohtlik.

Isegi kui see nii pole, on ehmatus, mis sellise rünnakuga kaasneb, suur. Hobused on ju armsad loomad ning nende vaatlemine südant ja silma rõõmustav vaatepilt. Kui need armsad loomad aga karjas sulle ja su koerale n-ö peale jooksevad… Tõesti ei tahaks midagi sellist kogeda.

Nüüdseks on selge, miks lambad Sääre- tirbilt ära viidi ja hobused asemele toodi. Lambad lihtsalt jooksid läbi madala vee minema. Hobused aga on tõesti sama tublid maastikuhooldajad kui lambad.

Tavaliselt ongi hobused sõbralikud ja inimestega harjunud. Võib olla oli paaril hobusel just sel ühel päeval lihtsalt tuju oma karja kaitsta ja tegu oli üksikjuhtumiga?

Igaks juhuks peaks aga Sääretirbi külastajaile andma selgema sõnumi. Näiteks panema väravale hoiatussildi, et koplis on lahtised hobused ja lemmikloomi st koeri palutakse koplisse mitte kaasa võtta.

Keskkonnaametist öeldi, et ala hooldajaga on räägitud ja sildi asemele, mis vahepealsete taastamistööde ajal maha võeti, lubas ta panna uue.

