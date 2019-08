Seitse Hiiumaa pinki

Hiiumaa tarbijate ühistu kaupluste ette ilmusid huvitava disainiga pingid.Pinke on seitse, üks iga kaupluse ees. Iste koosneb puidust ja betoonist ning selle seljatoe moodustab ühistu uue brändi logo – korendusaia roikaid kujutavatest pulkadest moodustatud sõna “Hiiumaa”.“Pinkide lugu sai alguse Hiiumaa Köök ja Pagar uuest logost, otsisime lahendust, kuidas meie kõikide kaupluste juurde tuua Coop`i logo kõrvale ka uus logo,” meenutas ettevõtte juhatuse liige Kaja Antons.Antons rääkis, et idee sai ta ühelt jutuajamiselt Märt Treieriga, kes logo väga kiitis ja ütles, et sellest saaks toreda pingi. Kärdla kooli õpetaja Ain Jepišov julgustas teda ja andis nõu, kuidas ja millistest materjalidest saaks parima lahenduse.Pingi projekteeris OÜ DAGOpen arhitekt Allar Esko ja seljatoel kasutatud logo disainer on Alina Luther OÜst Goldbaum. Pingi betoonosa valmistas OÜ Kiili Betoon, puiduosa meisterdas kohalik ettevõte OÜ Prosper Line. Materjalideks betoon ja liimitud saar, seljatoe tähed on valmistatud tammepuust.

Sildid: pink, tarbijate ühistu