Sääretirbil ründas külastajaid hobusekari

Masha Peicaud

Hobuste ründe­objektiks olid koerad, keda külastajad aeda minnes kaasa võtnud, kuid ohus olid ka inimesed, sealhulgas lapsed.Kõikidel Hiiumaad tutvustavatel veebilehtedel kutsutakse külastama Kassaris asuvat Sääretirpi, kitsukest merre viivat maariba.Laupäeval, 27. juulil viisid sellesse, paljude jaoks eksootilisse paika oma külalised Masha Peicaud ja Seda Bulgakova. Koos hulga täiskasvanute ja lastega oli neil kaasas ka kaks koera, kes korralikult rihma otsas.





Palun oota...

Ühe artikli lugemise tasu on 0.40 EUR, päevapileti hind kõikidele tasulistele artiklitele on 0.80 EUR.

Teenuse aktiveerimiseks vajutage soovitud teenuse nupule, mis kuvab ekraanile tasulise telefoninumbri. Numbrile helistades artikkel avaneb, teenuse maksumus lisatakse Teie telefoniarvele. Ligipääs artikli(te)le on selles arvutis avatud ööpäeva jooksul alates helistamisest. Teenus toimib Telia, Tele2 ja Elisa klientidele. Telefoninumbril peab olema lubatud m-makse teenuse kasutamine.

Sildid: hobused, sääretirp