Praktikale tullakse, arstiks mitte

Arstiks ja õeks õppijad tulevad meelsasti praktikale nii Hiiumaa haiglasse kui Kärdla perearstikeskusesse, õed leiavad siit ka töökoha, arstid mitte.

Viimase kahe aasta jooksul on Hiiumaa haiglas praktikal käinud kümmekond meditsiini­tudengit. Vahel on soovijaid rohkemgi kui praktikakohti.





Sildid: arst, Haigla, õde, perearstikeskus, praktika