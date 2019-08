Politsei vormikaamerad lihtsustavad menetluskäiku

Maikuus sai Kärdla politseijaoskond neli vormikaamerat, mille vajalikkus on kolme kuuga igati tõestatud.“Kaamera lindistus on tõendus­materjalina hea nii politseinikele kui ka inimestele – nad näevad, et politsei ei tee midagi salaja, vaid kõik on salvestatud ja seaduslik,” ütles Kärdla politsei­jaoskonna välijuht Marko Kallas.





Palun oota...

Ühe artikli lugemise tasu on 0.40 EUR, päevapileti hind kõikidele tasulistele artiklitele on 0.80 EUR.

Teenuse aktiveerimiseks vajutage soovitud teenuse nupule, mis kuvab ekraanile tasulise telefoninumbri. Numbrile helistades artikkel avaneb, teenuse maksumus lisatakse Teie telefoniarvele. Ligipääs artikli(te)le on selles arvutis avatud ööpäeva jooksul alates helistamisest. Teenus toimib Telia, Tele2 ja Elisa klientidele. Telefoninumbril peab olema lubatud m-makse teenuse kasutamine.

Sildid: Politsei, vormikaamera