Paluküla kergliiklustee sai alfaltkatte

HIIUMAA VALLAVALITSUS

Teisipäeval katsid alltöö­võtja ASi Tariston töömehed Kärdla-Paluküla kergliiklustee ja selle parkla asfaldiga. Pühalepa osavalla ehitus­spetsialist Reet Nisumaa ütles, et ka valgustid on juba püsti ning teha on veel teeääred ja paigaldada tuleb liiklusmärgid.2,2 kilomeetri pikkune valgustatud kergliiklustee viib Kärdla linna piirilt kuni Paluküla terviseradade parklani. Kergliiklustee kõrvale on planeeritud ka maastikujooksurada. Tee ehitus algas märtsis ja peatöövõtja AS YIT Infra Eesti peaks objekti tellijale üle andma oktoobri lõpus. Tööde kogumaksumus on 423 000 eurot, millest toetus moodustab 270 000 eurot.Valmiv kergliiklustee on Kärdla linna läbiva ja kuni Malvaste teeristini jõudva kergliiklustee jätk. Kui Kärdla- Paluküla osa valmib, on Malvaste-Kärdla-Paluküla kergliiklustee kogupikkuseks ligi 12 kilomeetrit.

Sildid: kergliiklustee, paluküla