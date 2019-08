Pallimängukoondised valmistuvad finaalturniiriks

Korvpalli ja võrkpalli rahvuskoondis valmistuvad finaal­turniirideks, kummagi meeskonna kandidaatide ringis on ka üks hiidlane.

Kaibald võrkpallikoondises.

Äsja selgusid võrkpalli Euroopa meistrivõistluste (EM) finaalturniiriks valmistuva Eesti rahvusmeeskonna kandidaadid. Esmaspäeval alanud laagrisse kogunes 17 mängijat. Mängijate sekka, kes on vajadusel valmis liituma, valiti ka nurgaründaja Stefan Kaibald (22).

“Kontroll- ja finaalturniiri mängudele pääseksin siis, kui keegi nurgaründajatest ennast vigastaks,” hindas Kaibald ise sel suvel-sügisel koondise eest platsile jooksmise võimalusi tagasihoidlikuks.

Samas tegeleb ta uueks hooajaks põhja ladumisega ning hoiab end vormis, et vajadusel koondisega liituda. “Vormis hoian end nii nagu teisedki koondislased, koondise poolt ette antud kavade järgi,” selgitas noormees, kes kuu alguses pikendas lepingut Tartu Bigbank meeskonnaga.

Enne mänge treenib meeskond Tartus, augusti keskel peetakse kolm kontrollmängu Türgis. Septembri alguses kolitakse Tallinnasse Saku Suurhalli, kus peetakse kaks kontrollmängu Valgevenega. Lisaks testitakse augustis vormi Soome koondise vastu.

EM-finaalturniir toimub 13.–29. septembrini Belgias, Prantsusmaal, Hollandis ja Sloveenias. Eesti peab alagrupikohtumised Hollandis, meie vastasteks on Holland, Poola, Tšehhi, Ukraina ja Montenegro.

Paasoja korvpallikoondises

Eelmisel esmaspäeval selgusid 2021. aasta korvpalli EM-valikturniiri alagrupid. Eesti koondis loositi B-alagruppi, mis tähendab, et kohtutakse Itaalia, Põhja-Makedoonia ja Venemaaga.

Edasipääsu kindlustamiseks peab Eesti alagrupis selja taha jätma kas Põhja-Makedoonia või Venemaa, kuna Itaalia on ühe korraldaja­riigina pääsu finaalturniirile juba taganud.

“Ma arvan, et saime üsna huvitava alagrupi,” hindas Hiiumaa parim korvpallur Martin Paasoja (26).

Tema hinnangul oleneb väga palju sellest, mis koosseisudes saavad Venemaa ja Itaalia mängida. “Teatavasti toimuvad need mängud hooaja keskel, mitmed nende koondiste mehed aga mängivad Euroliigas ja NBAs ning kumbki liiga koondisemängude ajaks pausi ei tee,” selgitas Paasoja.

Paasoja usub, et kuulub ise jätkuvalt rahvuskoondise tuumikusse, samas lisas ta, et lõpliku otsuse langetab uus peatreener. Nimelt on avatud konkurss meeste rahvus­koondise peatreeneri kohale. Seni täitis seda rolli Tiit Sokk.

Korvpalliliit selgitab töö­kuulutuses, et rahvuskoondis on äsja lõpetanud põlv­kondade vahetuse ning jõudnud oma arengufaasis järgmisele tasemele. Rekordarv rahvuskoondise mängijaid on leidnud endale väljundi väljaspool Eestit. Sellest lähtuvalt on seatud kõrged eesmärgid ja otsitakse ambitsioonikat peatreenerit.

Suveperiood on Paasojal möödumas ettevalmistuse tähe all. “Kuna see suvi on üle pika aja koondisemängudest vaba, siis olen saanud teha pika ja põhjaliku ettevalmistuse septembris algavaks klubihooajaks,” selgitas tagamängija.

Üldfüüsilise ettevalmistusega alustas ta juba juuni esimestel nädalatel ning juulikuust saadik on käinud Tallinnas endise Kalev/Cramo mängija Howard Frieri juures individuaaltreeningutel.

Just sellesama klubi, Kalev/Cramo särgi tõmbab Paasoja ka ise uueks hooajaks selga. 191sentimeetrine mängumees jõuab peale kaht aastat Rumeenias ja Kreekas tagasi koduliigasse.

Paasoja selgitas, et pakkumisi oli ka välismaalt, ent mitte ühtegi väga ahvatlevat ettepanekut. Seega valis ta Kalevi, kus VTB-ühisliiga kaudu saab kaasa teha väga tugeva tasemega mängudes.

Korvpallikoondis peab valik­turniiri mängud kolmes n-ö aknas: 17.–25. veebruarini 2020, 23. novembrist 1. detsembrini 2020 ja 15.–23. veebruarini 2021.

Finaalturniir toimub augustis-septembris 2021.

Hergo Tasuja

Sildid: korvpall, martin paasoja, Stefan Kaibald, Võrkpall