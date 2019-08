Pagarite saatkonnad Coopi poodides

Hiiumaa kohvikutepäeva nädalal pakub Hiiumaa Coop erilisi ja erimärgistusega tooteid – Tõrvakõplase leib, Odratolguse karask, Vesihiidlase seemnemaius, Pätakavalla pikuke ja Kohvilähkri kardemonisaiake.“Nimetatud on need Hiiumaa seltside järgi ja nii, et iga piirkond saaks oma toote,” selgitas Hiiumaa Coop juhataja Kaja Antons.Kõik viis küpsetist on varustatud Valdek Alberi kujundatud kohvikutepäeva sildiga ja sel on kirjas, mis kandi inimesed ja miks just sellist hiidlaste seltsi nime kandsid.Antons ütles, et eelnimetatud tooteid küpsetatakse tavaliselt vaid laatade ajal, aga seekord on põhjuseks neli päeva kestev Hiiumaa kohvikute­päev, mis sai alguse juba eile. Kohvilähkri kardemonisaiake seevastu on täiesti uus toode ja seda pole Hiiumaa Köök ja Pagar sortimendis varem olnud.Hiiumaa Coop turundus­spetsialist Arno Kuusk rääkis, et igas kaupluses on terve nädala avatud erikujundusega lett, kus igal päeval pakutakse maitsmiseks ühte kohvikutepäeva toodet.“Hiiumaa Köök ja Pagar avas nädalaks kõigis kauplustes oma saatkonna,” naljatas Kuusk ja lisas, et igas nende kaupluses on ka “suursaadik” eraldi vormiriietes, kes hoiab silma peal ja tutvustab eri­tooteid. “Nii poodide töötajad kui külastajad on elevil ja maitsjaid-ostjaid jagub.”Hiiumaa Köök ja Pagaris küpsetatakse 10 sorti leiba, 12 sorti saia-kuklit-sepikut ning kondiitritooteid sadakond.

Sildid: erimärgistusega tooted, Hiiumaa Coop, Kohvikutepäev