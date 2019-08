OÜ Puurvesi: Neil kinnistutel kaevusid polegi

ANNELI TELLER

Kärdla kiriku maakütte kaevude puurimistööd olid tehtud korrektselt, probleem võib olla hoopis korralikult sulgemata jäetud kaevudes.Posti tänava elanik Anneli Teller sai tõsise ehmatuse osaliseks, kui 24. juulil hakkas nende kaevust fontäänina purskama savisegust vett. Hooti oli veejuga nii tugev, et ulatus õunapuulatva.





Palun oota...

Ühe artikli lugemise tasu on 0.40 EUR, päevapileti hind kõikidele tasulistele artiklitele on 0.80 EUR.

Teenuse aktiveerimiseks vajutage soovitud teenuse nupule, mis kuvab ekraanile tasulise telefoninumbri. Numbrile helistades artikkel avaneb, teenuse maksumus lisatakse Teie telefoniarvele. Ligipääs artikli(te)le on selles arvutis avatud ööpäeva jooksul alates helistamisest. Teenus toimib Telia, Tele2 ja Elisa klientidele. Telefoninumbril peab olema lubatud m-makse teenuse kasutamine.

Sildid: kaev, kärdla kirik, purskas, puurimistööd