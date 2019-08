Osavaks lasteaia seiklusrajal

Enam ei pea Emmaste kandi mudilased turnima diivanitel või rippuma ema-isa käe otsas, ronida-rippuda saab ka lasteaia õuel.Emmaste lasteaias avati juuni lõpus väikelastele mõeldud tasakaalurada, mida võib ka madalseiklusrajaks nimetada.Emmaste osavalla vanem Hergo Tasuja rääkis, et tegemist on lasteaia territooriumil asuva ja põhiliselt lasteaialastele kasutamiseks mõeldud rajaga.





Sildid: Emmaste, lasteaed, tasakaalurada