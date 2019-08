Oma Klubi otsib jälle müügiruumi

Kärdla puuetega inimeste Oma Klubi soovib rentida mõnda ruumi, kas siis odava hinna või ainuüksi ümbruse korrashoiu eest, et müüa seal oma­tehtud ja kasutatud asju.Viis aastat on Oma Klubi liikmed müünud klubile annetatud kasutatud riideid, et teenida natuke tulu klubi tegevuseks, eelkõige reisimiseks.





Palun oota...

Ühe artikli lugemise tasu on 0.40 EUR, päevapileti hind kõikidele tasulistele artiklitele on 0.80 EUR.

Teenuse aktiveerimiseks vajutage soovitud teenuse nupule, mis kuvab ekraanile tasulise telefoninumbri. Numbrile helistades artikkel avaneb, teenuse maksumus lisatakse Teie telefoniarvele. Ligipääs artikli(te)le on selles arvutis avatud ööpäeva jooksul alates helistamisest. Teenus toimib Telia, Tele2 ja Elisa klientidele. Telefoninumbril peab olema lubatud m-makse teenuse kasutamine.

Sildid: Oma Klubi