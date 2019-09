Oleme õnnelikud, et meil on Krista

Liina Siniveer

Esmaspäeval võttis logopeed Krista Leisberg kolleegide ees vastu tänavuse Hiiumaa aasta õpetaja tiitli, oktoobris oodatakse teda Jõhvi, konkursi “Eestimaa õpib ja tänab” galale.“Oleme siin Emmastes õnnelikud ja tänulikud, et meil on Krista,” ütles endine kolleeg, Emmaste osavalla vanem Hergo Tasuja. “Kristale mõeldes on mul silme ees inimene, kes kiirgab energiat, teotahet ja vaimukaid ideid.”





Sildid: Krista Leisberg, õpetaja