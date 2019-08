Noorterekord Pärnust

Pärnus toimunud Eesti karikavõistlustel kergejõustikus võistlesid täis­kasvanute vanuseklassis kaks hiidlast – Marcus Mäll ja Priidu Niit. Mõlemad said kirja väga hea tulemuse.

Marcus Mäll jooksis 400 meetrit ajaga 50,34, olles sellega kõrgel neljandal kohal. Ühtlasi on see tulemus uus Hiiumaa A-vanuseklassi rekord.

Priidu Niit, kes esindab Audentese spordiklubi, võitis kettaheites hõbemedali tulemusega 55,93 meetrit. Võistluste parim tulemus oli Kristo Galeta kuulitõuke uus Eesti rekord 20,76 meetrit.

Galeta on mitmel korral võistelnud ka Kärdla staadionil. Näiteks 10. septembril 2005 toimunud kergejõustiku teisipäevakul oli huvitav meeste odaviske võistlus, kus osalesid ka Kristo Galeta ja Risto Mätas. Odaviskevõistluse finaalvisete eel teadustas võistluse informaator Erik Lillo, et Kärdla linnapea Ants Vahtras pani välja eriauhinna võistlejale, kes esimesena viskab oda üle

70 meetri. Tollane Hiiumaa maavanem Hannes Maasel aga pani välja eriauhinna, kelle nimele jääb Kärdla staadioni rekord võistluste lõppedes. Esimese finaalkatsega viskas Kristo Galeta 72,43, sellele vastas Risto Mätas uue staadionirekordiga 73,04.

Kuus aastat hiljem, 2011. aastal toimunud Taavi Peetre mälestusvõistlustel aga võistles Kristo Galeta Kärdla staadionil juba kuulitõukes, saades tulemuseks tagasihoidliku 16.38. Sellest tulemusest alates on Kristo Galeta kui kuulitõukaja arengus toimunud muljetavaldav areng.

Lembit Sauer

