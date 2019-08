Neljas võistlus Toivota

Hiiumaa meistrivõistlused peeti reedel Kärdla staadionil. Marcus Mälli jaoks oli see neljas võistlus ilma oma treeneri Toivo Pruulita.“Inimesest,” oli Marcuse vastus küsimusele, millest ta kõige rohkem puudust tunneb.100 meetrit jooksis Marcus seekord ajaga 11 sekundit. “Olen rahul,” ütles Marcus, et pole ammu seda distantsi võistlustel jooksnud.





Palun oota...

Ühe artikli lugemise tasu on 0.40 EUR, päevapileti hind kõikidele tasulistele artiklitele on 0.80 EUR.

Teenuse aktiveerimiseks vajutage soovitud teenuse nupule, mis kuvab ekraanile tasulise telefoninumbri. Numbrile helistades artikkel avaneb, teenuse maksumus lisatakse Teie telefoniarvele. Ligipääs artikli(te)le on selles arvutis avatud ööpäeva jooksul alates helistamisest. Teenus toimib Telia, Tele2 ja Elisa klientidele. Telefoninumbril peab olema lubatud m-makse teenuse kasutamine.

Sildid: Marcus Mäll, meistrivõistlused, Toivo Pruul