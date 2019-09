Muinastule süütamisel arvesta ohutusega

Muinastulede ööl 31. augustil süüdatakse päikeseloojangul Läänemere randades lõkked. Päästeamet paneb lõkke­tegijatele südamele, et põletamiseks kasutataks vaid puitu.

Lõkete tegemisel tuleb järgida kõiki tuleohutusnõudeid ja tugeva tuule korral on lõkke süütamine ohtlik. Mere ääres võib tihti olla tuuline ja seega tuleb arvestada ka tuule suunaga, et see ei kannaks sädemeid majade, roostiku või metsa poole.

Lõkke tegemisel peavad kindlasti käepärast olema esmased kustutusvahendid, kas tulekustuti või siis näiteks ämber, mida saab mere ääres täita kas vee või liivaga.

Lõkkeplats peab olema tehtud mittepõlevale pinnasele ning tuld ei tohi jätta järelevalveta. Kindlasti tuleb enne lõkke juurest lahkumist veenduda, et tuli on lõplikult kustunud või siis kustutada see ise.

Päästeamet ei soovita lennutada taeva­laternaid, sest need võivad põlema süüdata metsa ja maastiku ning risustavad loodust.

Sildid: muinastuli, Tuleohutus