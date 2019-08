Merepäästeõppusel kasutatakse droone

Teisipäeval, 13. augustil toimub Hiiumaa põhjarannikul rahvusvaheline õppus HIIU SAR 2019, kus esmakordselt Eestis kasutatakse merepäästeõppusel mehitamata õhusõidukeid.Õppuse stsenaariumi kohaselt põrkavad Hiiumaa põhjaranniku läheduses kokku kaks väikelaeva ning päästmist vajab teadmata hulk inimesi.





Sildid: HIIU SAR 2019, merepäästeõppus, rahvusvaheline