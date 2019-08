Linnumäel võitlevad teise maailmasõja õhuässad

Sel nädalavahetusel näeb Kärdlas vaatemängulise spordi­ala, mudellennukite õhuvõitluse Eesti meistrivõistluste kolmandat etappi.Õhuvõitlust peavad teise maailmasõja aegsete lennukite koopiad, võistlusklassi nimi ongi WW2. Korraga on õhus kuus kuni kaheksa mudellennukit, millele on sappa seotud paberist lint. Mängija peab juhtima oma lennukit nii, et rebiks ära võimalikult paljude antud lahingus osalevate lennukite “sabad” ja suudaks seejuures säilitada enda oma. Lennukite kokkupõrke korral tuleb süüdlasel ühe lahingu ajaks kõrvale jääda.Hiiumaa mudeliklubi eestvedaja Andres Laanejõe ütles, et tegemist on populaarse spordialaga, mida harrastatakse peamiselt Ida-Virumaal, eelkõige Narvas. Esimest korda Eesti mudellennunduse ajaloos õnnestus Laanejõel tänu isiklikele tutvustele üks EMV etapp nüüd Hiiumaale tuua. “Olen tahtnud seda siia tuua juba sellest ajast, kui ma Hiiumaa lennupäevi korraldan,” oli Laanejõe rahul.Võistlus algab laupäeval, 3. augustil kell 12 Selveri vastas üle tee asuva Hiiumaa veterinaarkliiniku kõrval asuval väljal. Laanejõe ütles, et kohale tulla võib juba kella 10st, kui platsil ettevalmistusi tehakse. Õhuvõitlus kestab kokku umbes viis tundi.Hiiumaa lennupäevad aga kestavad pikemalt, 2.–4. augustini ja neil päevil näeb Linnumäel muudki põnevat. Kohal on ja oma etteaste teevad ka raketimudelismi maailmameistrid Johanna Aaslepp, Siiri Talts ja Merili Tursk Hiiumaa mudeliklubist.

