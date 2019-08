Kõpu tuletorni kiir pöörleb jälle

Argo Nurs

Augusti keskel avastasid kõplased, et Hiiumaa sümboli, Kõpu tuletorni valgusvihk ei pöörle, vaid plingib.Veeteede ameti välissuhete juht Tarmo Ots ütles Hiiu Lehele et Kõpu tuletorni valgusvihk ei pöörle põhi­süsteemi tehnilise rikke tõttu. Rikkest teatas pühapäeval, 11. augustil automaatne süsteem, millega on varustatud kõik tuletornid ja tulepaagid. Ühtlasi lülitas see sisse varu­süsteemi, mis töötas kolmapäevani. “Põhisüsteemi ei saanud me koheselt töökorda teha, sest varudetaili kättesaamine võttis natukene aega,” selgitas Ots.Riket käidi likvideerimas kolmapäeval, 21. augustil. Veeteede ameti navigatsioonimärgistuse osakonna juhataja Andry Rütkinen ütles, et tuli õnnestus uuesti pöörlema saada, selleks kulus paar tundi.Kõpu tuletorni põhisüsteemi seadmed on 15–25 aastat vanad ja kõigile seadmetele pole enam asendust. Kuna viimaste aastate rikete põhjuseks on olnud elektroonika­seadmete kõrge vanus, algatab veeteede amet lähiajal riigihanke, et Kõpu tuletorni tulesüsteem kaasajastada. Moderniseeritakse nii põhi- kui reservsüsteem ja tuli viiakse üle kaasaegsele LED-lahendusele. Valmis peaks see saama aasta lõpuks.Veeteede ametist kinnitati, et moderniseerimise järel säilib iseloomulik pöörlev valgusvihk, mis ainsana Eestis on kasutusel ainult Kõpu tuletorni juures.

Sildid: Kõpu tuletorn, tehnilise rike