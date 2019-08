Kopteriplatsi projekt lõpusirgel

Hiiumaa vallavanema sõnul on helikopteriplatsi ehitusprojekti koostamine lõpu­sirgel, seejärel viiakse läbi ehitushange, et selgitada projekti maksumus.

Aprillis ütles Hiiumaa valla­vanem Reili Rand, et vallavalitsus on pakkunud uue maandumisplatsi rajamise hinnaks 100 000 eurot. Möödunud nädalal aga tuli uudis, et Kihnu saare uus kopteri­plats läheb eeldatavasti maksma 150 000 eurot.





