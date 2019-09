Kool algab ja politsei kutsub märkama lapsi liikluses

Päeva rosin

“Tõenäoliselt on kõik varasemad presidendid omal moel piire kompinud, mistõttu ma arvan, et pigem on see positiivne, et meil on täna aktiivselt poliitilist debatti edendav ja seal osalev president.”

Erakonna Res Publica asutaja, ettevõtja Tõnis Kons, ERR Uudised, 27. august 2019.