Kohvikutepäeva ajal reisijate arv kasvas

Kärolyn Kivistik

TS Laevad teenindas tänavuste Hiiumaa kohvikutepäevade ajal ehk 1.–4. augustini Rohuküla–Heltermaa liinil kokku17 870 reisijat. Mulluste kohvikutepäevade ajal, 2.–5. augustini teenindas TS Laevad Rohuküla–Heltermaa liinil kokku 17 674 reisijat ja viis üle 6281 sõidukit. Reisijate arv kasvas kohvikutepäeva nädalavahetusel seega 1 protsendi ja sõidukite arv 2 protsendi võrra. Sisuliselt jäi reisijate-sõidukite arv kohvikutepäevade ajal, võrreldes möödunud aasta sama ajaga, samale tasemele. Oluline erinevus on, et tänavu ei toimunud kohvikutepäeva ajal Kärdla ratsupäevi.Juulikuus teenindas TS Laevad pisut enam reisijaid ja vedas sõidukeid kui mullu samal ajal. Virtsu–Kuivastu liinil kasvas, võrreldes 2018. aasta juuliga reisijate arv 0,9 protsenti ja sõidukite arv 0,4 protsenti. Rohuküla–Heltermaa liinil sõidukite arv küll kasvas 0,8 protsenti, aga reisijaid oli 1,3 protsenti mullusest vähem.TS Laevade juhatuse liikme ja teenindusvaldkonna juhi Pille Kauberi sõnul on juulikuu tavapäraselt kõige reisijaterohkem kuu, mil teenindatakse ligikaudu 17 protsenti kogu aasta reisijatest. “Arvestades, et selle aasta juulis oli üks pühapäev vähem kui mullu ning mandril toimus laulu- ja tantsupidu, mil paljud inimesed jäid saartele tulemata, on suurepärane, et kogu juuli veomaht oli eelmisest aastast siiski pisut suurem,” ütles Kauber.TS Laevad on käesoleva aasta seitsme kuuga teenindanud kokku 1,4 miljonit reisijat ja viinud üle rohkem kui 606 000 sõidukit, mida on vastavalt 5 protsendi ja 6 protsendi võrra rohkem kui eelmise aasta seitsme kuuga.

