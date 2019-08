Koerad hobuseid ei õrritanud

MASHA PEICAUD

Sääretirbil hobuste rünnaku osaliseks sattunud koerad käitusid viisakalt, inimesi ehmatanud hobuste pealejooks neile tulenes oletatavasti instinktist.Peale artikli “Sääretirbil ründas külastajaid hobusekari” ilmumist kirjutas toimetusele Pent Järve, et täpselt samal päeval, 29. juulil ründasid hobused ka tema koera.





Palun oota...

Ühe artikli lugemise tasu on 0.40 EUR, päevapileti hind kõikidele tasulistele artiklitele on 0.80 EUR.

Teenuse aktiveerimiseks vajutage soovitud teenuse nupule, mis kuvab ekraanile tasulise telefoninumbri. Numbrile helistades artikkel avaneb, teenuse maksumus lisatakse Teie telefoniarvele. Ligipääs artikli(te)le on selles arvutis avatud ööpäeva jooksul alates helistamisest. Teenus toimib Telia, Tele2 ja Elisa klientidele. Telefoninumbril peab olema lubatud m-makse teenuse kasutamine.

Sildid: hobused, ründavad, sääretirp