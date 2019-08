Karikavõitjad selgitati jõulistes lahingutes

Kuigi meie võrkpalliturniirile kõige kõvemaid mängijaid vigastuste ohu tõttu ei lubata, on turniiri tase aasta aastalt tugevam ja teekond karikani päris karm.Hiiumaa võrkpalliklubi treener ja üks korraldajaid Siiri Sülla ütles, et nii mitmedki tippmängijad tahaks meie turniiril käe valgeks saada, aga vigastuste ohu tõttu neid niisugustele rahvaturniiridele ei lubata.





Palun oota...

Ühe artikli lugemise tasu on 0.40 EUR, päevapileti hind kõikidele tasulistele artiklitele on 0.80 EUR.

Teenuse aktiveerimiseks vajutage soovitud teenuse nupule, mis kuvab ekraanile tasulise telefoninumbri. Numbrile helistades artikkel avaneb, teenuse maksumus lisatakse Teie telefoniarvele. Ligipääs artikli(te)le on selles arvutis avatud ööpäeva jooksul alates helistamisest. Teenus toimib Telia, Tele2 ja Elisa klientidele. Telefoninumbril peab olema lubatud m-makse teenuse kasutamine.

Sildid: hiiumaa võrkpall, turniir