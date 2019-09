Kärdla päästekomando sai uue päästejeti

PÄÄSTEAMET

Lääne päästekeskus saab kolm uut pääste­jetti, millest üks võetakse kasutusele Pärnu, üks Kures­saare ja üks Kärdla päästekomandos.Hiiumaa päästepiirkonna juhataja Hannes Aasma ütles, et sellist päästevahendit neil pole varem olnud, seega on teema veel väga uus.“Kindlasti on päästejeti eeliseks, et sellega saame väga kiiresti kannatanuni jõuda, paadiga läheb rohkem aega,” ütles Aasma.





Palun oota...

Ühe artikli lugemise tasu on 0.40 EUR, päevapileti hind kõikidele tasulistele artiklitele on 0.80 EUR.

Teenuse aktiveerimiseks vajutage soovitud teenuse nupule, mis kuvab ekraanile tasulise telefoninumbri. Numbrile helistades artikkel avaneb, teenuse maksumus lisatakse Teie telefoniarvele. Ligipääs artikli(te)le on selles arvutis avatud ööpäeva jooksul alates helistamisest. Teenus toimib Telia, Tele2 ja Elisa klientidele. Telefoninumbril peab olema lubatud m-makse teenuse kasutamine.

Sildid: Lääne päästekeskus, pääste­jett