Kärdla lennujaama juht Allan Mäll koondati

Tallinna lennujaam teatas, et koondab regionaallennujaamade juhid, teiste seas sai koondamisteate ka Allan Mäll.20 aastat Kuressaare lennujaama juhtinud Mati Tang rääkis ajalehele Meie Maa, et Kärdla, Kuressaare, Pärnu ja Tartu lennujaama juhid kutsuti esmaspäeva hommikul Tallinna, kus kõigile korraga anti üle koondamisteade.





Sildid: juht, koondamine, Lennujaam