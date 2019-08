Kalurite võrkudesse jäi säga

MERIL LAUTER

OÜ Hiiurand kalameeste võrgus oli teisipäeval tõeline haruldus – säga. Kärdla sadama kalurite kail mõõtsid-kaalusid kalurid vennikese üle ja lasksid samas vabasse vette.Rannakalur Koit Kalmus ütles, et see on kolmas kord, kui säga nende võrkudesse satub ja seekordne oli neist kõige suurem. Säga pikkuseks mõõdeti 79 sentimeetrit, kaaluks 3,8 kilogrammi.





