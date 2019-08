Kaluripere jääb kestma

Rannakalur Ilmi Aksli käib kalal selleks, et värske kogu aeg laual oleks, aga ka oma isa rõõmuks.Rannarahvas on ikka merel käinud. Kui peres poegi polnud või olid naised-tütred tegusad, läksid nemadki merele võrke nõudma.Ka praegu on kutseliste rannakalurite hulgas naisi. Veterinaar- ja toiduameti peaspetsialist Tamara Kõllamets ütles, et Hiiumaal on kümmekond naiskalurit. “Mõni on neist aktiivne, teine mitte,” ütles ta.





