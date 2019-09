Kahetised tunded

Emmaste ja Kärdla kooliõpilased alustavad kooliga juba pühapäeval, teistes Hiiumaa koolides algab õppetöö esmaspäeval.

Tänases lehes kutsub piirkonnapolitseinik Helle-Triin Nisumaa märkama taas liiklusesse tulnud lapsi.

Hiiu Leht soovitab – autojuhid, kiirus maha ja sõitke aeglasemalt! Olge hoolikad ülekäiguradade juures ja ärge püüdke iga hinna eest jalakäijast ette jõuda! Vaadake ülekäiguraja juures ootava lapse poole ja viibake talle, kui tal on ohutu üle tee minna. Peatuge seal, kus lapsel on ohutu autost väljuda.

Kooliaasta algus tekitab lapsevanemas ja ehk ka lastes kahetisi tundeid. Uue õppeaasta algus on ju põnev, pidulik algus, uued õpikud, uued õpetajad ja mõni uus klassikaaslanegi. Paljude koolikaaslastega pole ligi kolm pikka suvekuud kokku saadud.

Teisalt on sel nädalal tagasi tulnud suvesoe ja ilmselt pole ei õpetajatel ega õpilastel mingit tahtmist koolimajas sees istuda. Merevesigi on ju veel mõnusalt soe. Sestap võiks teised Hiiumaa koolid võtta eeskuju Kärdla põhikooli Kõpu õppekohast – nemad alustavad uut kooliaastat enamasti mitmepäevase laagriga metsas või mererannal. Sellisel laagril on kohe mitu plussi – kõik saavad oma­vahel (uuesti) tuttavaks, tehes midagi praktilist – pannes telki üles, süüa valmistades ja matkal üksteist toetades. Ja selline kooliaasta algus on ju tõeliselt põnev ka.

Kolmest viimasest suvevaheaja päevast saab ka veel viimast võtta. Nädalavahetusel süüdatakse Hiiumaal muinastuled – sume

augustiõhtune tähistaevas ja mere ääres süüdatud lõke paneb mõnusale suvele ilusa punkti.

Head uut targaks saamise aastat!

30. august 2019.